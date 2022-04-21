На переобучение работников промышленных предприятий Саратовской области выделят более 116 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

Средства выделены из резервного фонда Правительства России для работников, находящихся под риском увольнения. По программе субсидирования новые компетенции получат почти две тысячи сотрудников.

Обучение будет проводиться по 22 образовательным программам.

Сотрудники смогут пройти обучение по профессиям: водитель, специалист по управлению персоналом, оператор котельной, дизайнер, специалист по пожарной безопасности, специалист по закупкам, специалист по охране труда и другим востребованным на рынке труда специальностям.