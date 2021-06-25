Сегодня, 25 июня, комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении из резервного фонда Правительства РФ Минстрою России средств.

373,8 млн рублей будет направлено в бюджет Саратовской области. Эти средства пойдут на переселение до 31 декабряграждан из аварийного жилищного фонда на территории Летного городка в Энгельсе.

Напомним, недавно председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что шесть аварийных домов Летного городка Энгельса расселят уже в этом году. Это порядка 218 квартир. Он напомнил, что решение этой проблемы поддержал Президент РФ Владимир Путин.

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