Сегодня, 25 июня, комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении из резервного фонда Правительства РФ Минстрою России средств.

373,8 млн рублей будет направлено в бюджет Саратовской области. Эти средства пойдут на переселение до 31 декабряграждан из аварийного жилищного фонда на территории Летного городка в Энгельсе.

Напомним, недавно председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что шесть аварийных домов Летного городка Энгельса расселят уже в этом году. Это порядка 218 квартир. Он напомнил, что решение этой проблемы поддержал Президент РФ Владимир Путин.