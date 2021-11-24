Правительство Саратовской области объявила аукционы на перевозку депутатов Госдумы, общей суммой три миллиона рублей за период 2022 года. Информация была размещена на сайте госзакупок 23 ноября.

Размещено три электронных аукциона, максимальная сумма контракта для каждого из которых составляет один миллион рублей. Срок контракта с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Согласно условиям, исполнитель должен будет предоставлять машину соответствующего класса к указанному депутатом месту и времени. Предоставлять транспорт необходимо в любое время суток, в том числе выходные и праздничные дни.

Заявки на участие принимаются до 1 декабря текущего года.