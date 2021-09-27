На сегодняшний день в Саратовской области привито меньше трети населения. Сейчас по региону начался всплеск заболеваемости коронавирусом. В выпуске новостей на «Первом канале» подробнее рассказали о ситуации.

Напомним, из-за роста заболеваемости с 27 сентября все школьники Саратова переведены на дистанционное обучение. В Самом сюжете показали несколько больных ковидом. Одна из них рассказала, что сначала болела дома, а когда обратилась в больницу, легкие уже были поражены.

Чаще всего люди не знают, от кого они заразились. Но уже оказавшись в числе больных, жалеют, что вовремя не сделали прививку.

Также «Первый канал» отметил, что в палатах в Саратовской области уже почти нет свободных мест.