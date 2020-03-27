ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в ходе реализации инвестиционной программы осуществляет реконструкцию водопроводных сетей по ул. Плодородная. Всего планируется заменить более 1300м старых коммуникаций диаметром d900 по ул. Плодородная от ул. Танкистов, 213 до ул. Плодородная, 2 и от ул. Плодородная, 2/40 до ул. Депутатская. На сегодняшний день ООО «КВС» заменило более 350 м коммуникаций, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс. Стоит отметить, что в 2019 году была выполнена реконструкция 1 этапа на участке протяженностью 166 м (от д. 2/14 до ул. Просечной) и задействован ранее проложенный участок водовода протяженностью 272 м.

Производство работ по перекладке коммуникаций осуществляется методом «санации», закрытым и открытым способами. Используемый материал при реконструкции объекта полностью соответствует всем современным экологическим и техническим требованиям. Срок службы нового объекта составит не менее 50 лет. Работы по реконструкции изношенных коммуникаций по ул. Плодородная планируется завершить во втором квартале 2020 года.