20 июля в саратовском «Экодоме» прошел круглый стол на тему «Вопросы массового внедрения раздельного сбора в Саратове». В мероприятии приняли участие директор АНО «Экологизатор» Екатерина Баранова, руководитель долгосрочного просветительского проекта «ECOfriends» Диана Миниханова, представители Парка отдыха «Ударник», общественных и экологических объединений, а также руководитель просветительской программы Саратовского филиала АО «Ситиматик» Эльмира Тугушева.

Участники рассказали о своем видении и практике сбора вторсырья, а также готовности населения к массовому раздельного сбору отходов.

Представитель «Ударника» рассказал, что после прошедшего около парка «ЭКОквеста» жители стали иначе относиться к чистоте вокруг себя, поэтому позитивные примеры лучше всего воспитывают людей.

Екатерина Баранова сообщила, что в настоящий момент, по практике «Экодома», больше всего жители отбирают ПЭТ-бутылки и мягкие пластики, при этом существует реальная проблема с переработкой текстиля: его сдаваемые объемы растут, а перерабатывающих предприятий практически нет.

— Необходимо постепенно вводить новые форматы сбора различных фракций вторсырья и вести активную просветительскую работу с молодежью, — заявила Диана Миниханова.

Участники отметили, что несмотря на проходящие эксперименты, жители в общей массе пока не готовы раздельно копить отходы, при этом количество людей, выбирающих осознанное потребление постепенно растет. Это подтверждается и федеральной оценкой: накануне вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте РФ отметила Саратовскую область, как одного из лидеров по внедрению раздельного сбора отходов.

— Мы внимательно изучаем морфологический состав отходов, попадающих в контейнеры для вторсырья и ПЭТ. Радует, что отбор пластиковых бутылок уже стал определенной нормой, поэтому в текущем году Саратовский регоператор АО «Ситиматик» запланировал закупку и установку сеток для сбора ПЭТ на территории Саратова, а в перспективе Энгельса и Балакова. Всего планируется установить более 1,3 тысячи сеток, — рассказала Эльмира Тугушева.

По окончании круглого стола все участники отметили важность ведения диалога с регоператором и регулярного обмена идеями, которые уже позволили активизировать экопросветительскую работу в Саратовской области.