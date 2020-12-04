3 декабря, в День Неизвестного Солдата в России, Саратовская область присоединилась к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», приуроченной к 75-летию Великой Победы.

Акция направлена на историческое просвещение молодежи. Ежегодно участниками теста становятся около 800 тысяч человек из 52 стран мира.

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС стал главной региональной площадкой проведения просветительского мероприятия. Кроме того, для участников теста выступил профессор кафедры истории государства, права и международных отношений ПИУ РАНХиГС Антон Посадский.

Участникам было предложено ответить на перечень вопросов, которые охватили наиболее значимые военные события, жизнь в тылу и оккупации, освобождение Европы.

— Каждый россиянин, и, в первую очередь, молодежь, школьники, должны знать историю своей страны. Великая Отечественная война – это особая страница в российской и мировой истории. Поэтому важно сохранить память о подвигах наших дедов и прадедов, воспитать уважение к старшему поколению. Результаты теста дадут картину знаний о Великой Отечественной войне не только у россиян, но и наших соотечественников за рубежом, — подчеркнула заместитель директора Поволжского института управления РАНХиГС Ирина Иванова.

Принять участие в акции и выполнить задания можно на сайте проекта «Большая история».