На земельном участке, где располагается саратовский завод РМК планируется размещение только промышленного объекта и использование по основному профилю деятельности. Об этом рассказал нашему изданию владелец предприятия, глава группы «Регион» Александр Меньших.

— Что касается использования земли, на которой стоит саратовский завод РМК – мы намерены сохранить производственную площадку и профиль предприятия. У нас уже достигнуты договорённости по загрузке Саратовского завода РМК заказами на несколько лет вперёд. Мы намерены не только погасить долги предприятия, которые были накоплены прежними собственниками, но и активно увеличивать штат. Ничего другого там не может быть в принципе.

Также, глава группы Регион прокомментировал недавнюю ситуацию со сменой охраны вокруг предприятия:

— Мы работаем в правовом поле и намерены строго придерживаться закона, несмотря на потоки лжи в наш адрес и откровенные провокации. После решения суда о снятии конкурсного управляющего, на РМК возник правовой вакуум, ввиду того, что нового управляющего суд так и не назначил. В тоже время, на днях, мы получили решение суда, по которому можем поменять охрану вокруг завода с целью обеспечения сохранности имущества и защиты интересов кредиторов. Что мы и сделали. Мы заинтересованы побыстрее решить все юридические вопросы и приступить к нормальной работе. Ждем подписания акта приема-передачи имущественного комплекса завода и тогда сможем погасить задолженности по зарплате и налогам. Мы надеемся, что руководство Саратовской области также в этом заинтересовано. Мы находимся в постоянном контакте с Министерством промышленности, которое интересуются ситуацией, запрашивает у нас информацию. Возможно, какие-то инициативы с их стороны и будут в ближайшее время. Но одно можно сказать со всей определенностью: пришло время действовать.

Как отметил источник близкий к новым собственникам Саратовского завода РМК: «Кому-то очень хочется раскачать ситуацию на предприятии и вокруг него, чтобы поймать рыбку в мутной воде. Имена этих интересантов хорошо известны нам и правоохранительным органам. Преследуя свои корыстные цели, они откровенно лгут, создают панику и запугивают общественность всяческими страшилками. Надо понимать, что такая ситуация долго продолжаться не будет. Федеральный центр заинтересован в стабильности и развитии промышленности, чтобы у людей была работа и уверенность в будущем».

Напомним, ранее депутат госдумы Николай Панков призвал региональные власти, областной минпром быть активнее в вопросе сохранения завода и коллектива РМК. Парламентарий подчеркнул, что, какой бы сложной ни была ситуация, на предприятии нельзя останавливать производство.

Как отметил депутат: «Если те, кто пришел на завод, настроены его сохранить и развивать — это одно. Если таких намерений не будет видно — совсем другое», — написал Панков.