МЧС России совместно с «Молодой Гвардией», представителем общественной палаты Саратовской области и управлением ГО и ЧС администрации района, провели при поддержке Энгельсского отделения партии «Единая Россия» акцию «Безопасный берег».

Инспекторы ГИМС посетили прибрежную зону микрорайона СХИ и напомнили отдыхающим о правилах безопасности на воде, а молодогвардейцы подарили детям нарукавники для плавания, чтобы отдых на пляже был не только веселым, но и безопасным.

— Занятия со спасателями помогают сформировать у детей основы безопасного поведения на водоемах. Сегодня мы рассказали ребятам о том, какие действия необходимо предпринять, чтобы не попасть в беду, и как оказать помощь, если это потребуется, — рассказала член общественной палаты Саратовской области Елена Склярова.

Акция прошла на участке прибрежной полосы микрорайона СХИ, где купание запрещено, но, в разгар плавательного сезона, данный запрет местными жителями был проигнорирован.

— Безопасный пляж, это не просто огороженная территория где есть спасательная вышка, участок должен соответствовать многим параметрам, в том числе проводится обследование прибрежного дна и лабораторный анализ воды.

Самое страшное, что на диких пляжах гибнут дети. Призываю родителей, если вы отдыхаете в не оборудованном для купания месте, будьте бдительны каждую минуту, не сводите с детей глаз, — рассказали сотрудники МЧС.

Напомним, что все несчастные случаи на воде связаны с купанием в необорудованных местах или нарушением правил безопасного поведения. Как рассказал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин, с начала 2021 года по неосторожности утонули 45 человек. Сотрудниками МЧС, в ежедневном порядке ведется мониторинг мест где запрет на купание игнорируется. По состоянию на 6 июля, для жителей Саратовской области открыто 24 объекта для купания, все они получили разрешения от Роспотребнадзора и ГИМСа.