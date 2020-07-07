Сегодня, 7 июля, на пляже «Городские пески» под мостом Саратов-Энгельс утонул мужчина. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным утром компания отдыхающих увидела в воде у берега тело человека. Очевидец бросился на помощь и вытащил из воды мужчину, который не подавал признаков жизни.

Прибывшие медики констатировали его смерть.

Следователи осмотрели место происшествия. На вид погибшему около 40 лет, признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

Личность погибшего и обстоятельства его гибели устанавливаются, проводится судебно-медицинское исследование. После проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.