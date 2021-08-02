В распоряжение МАУК «Дирекция парков и скверов города Саратова» поступят три пляжеуборочные машины «Пескарь». Работу одной их них сегодня протестировали на новом городском пляже.

Уникальность техники состоит в том, что она поднимает и просеивает верхний слой песка на глубину до 15 см, удаляя весь мусор. Песок проходит через специальную решетку, а мусор поступает в

съемный контейнер объемом 25 литров.

— В обращении машина не сложная, нам продемонстрировали ее работу. Сегодня песок еще мокрый после дождя, поэтому попробовали поверхностную очистку, но глубина регулируется до 15 см. Машина

собирает любой мусор: как бытовой, так и попавшие в песок камни, щебень. Она достаточно маневренна, позволит нам спокойно проходить между лежаками и зонтиками. Безусловно, это очень облегчит труд наших рабочих, которые ранее собирали мусор граблями, — рассказал директор МАУК «Дирекция парков и скверов города Саратова» Антон Похазников.