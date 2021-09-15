На поддержку регионов Саратовской области было выделено полмиллиарда рублей из резервного регионального бюджета. Об этом рассказал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Эти деньги пойдут на восстановление левобережных районов от ураганов, закупку новой пожарной техники, реконструкцию учреждений здравоохранения и создание единой службы скорой помощи.

— То есть мы ни на рубль не сократили свою помощь, несмотря на сложности, связанные с пандемией. Напомню, что социальные расходы бюджета в этом году выросли более чем на 5,5 миллиарда рублей. На социальную сферу только по линии министерства соцразвития в этом году заложено почти 29 миллиардов рублей, — сказал Валерий Радаев.