В Ленинском районе обнаружена фальшивая купюра достоинством 100 долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Сообщение поступило из отделения банка, куда с целью обмена денег пришла 36-летняя местная жительница. Специалисты заподозрили, что купюра фальшивая, и вызвали в отделение сотрудников полиции.

Изъятые деньги были направлены на экспертизу, которая показала, что банкнота напечатана на цветном принтере. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Женщина пояснила, что купюру нашла на подоконнике заброшенного дома на улице Международная, когда направлялась из дома в магазин.