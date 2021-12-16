Следователи СК возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о предстоящем вооруженном нападении на школу в отношении 14-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

С 12 октября до вечера 13 октября 14-летний юноша, находясь в квартире дома в Октябрьском районе Саратова, отправил на электронный почтовый ящик отдела образования администрации Октябрьского района Саратова заведомо ложную информацию о намерении совершить вооруженное нападение на школу, в которой он обучается.

Личность юноши, распространившего данную информацию, была установлена сотрудниками УФСБ.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательств. Проверят в том числе семью ребенка.