Сегодня, 22 сентября, на заседании комитета по ЖКХ Саратовской областной думы министр строительства Павел Мигачев выступил с докладом.

Он рассказал о выделении 16,5 млн рублей на единоразовое возмещение сиротам, которым исполнилось 25 лет, части затрат на покупку жилья за счет займов.

В год на такие цели из бюджета выделяется 500 миллионов рублей. По словам Мигачева, 16,5 млн удалось сэкономить за счет снижения ипотечных ставок.

—Уже заключены договоры на покупку квартир для сирот в Солнечном-2. В новом микрорайоне будут и школа, и детские сады, и другие объекты соцсферы, — добавил депутат.