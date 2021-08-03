В Энгельсском районе Саратовской области на полигоне для захоронения твердых коммунальных отходов, который является частью мусоросортировочного комплекса, скоро появятся новые работники. Для отпугивания стайных птиц с полигона на объекте поселят двух соколов, которые будут жить в специально построенных для них вольерах и патрулировать территорию.

В настоящее время ведется монтаж вольеров для содержания птиц. Вольеры будут сделаны из дерева, безопасны для пернатых, а их площадь соответствует нормам содержания хищных видов птиц. Соколы будут постоянно жить на территории полигона, за ними будут ухаживать прошедшие специальную подготовку сотрудники комплекса.

Рабочий день ловчих птиц будет состоять из патрулирования карт полигона на руке сокольника. Также для соколов будут оборудованы присады в особо привлекательных для стайных птиц местах.

Стайные, синантропные птицы, то есть те, чей образ жизни связан с человеком и его жильём, кормятся на полигонах ТКО, являются переносчиками и распространителями инфекционных болезней. Они создают антисанитарную обстановку, загрязняя пометом административные здания, автотехнику, технологическое оборудование, работающий на полигоне ТКО. Именно поэтому на полигонах все чаще стали использовать кроме технического оборудования от отпугивания птиц биорепеллентацию.

Пионером среди регионов присутствия АО «Ситиматик» по привлечению соколов к охране полигонов от стайных птиц стал Новочебоксарский филиал. Там ловчие птицы живут на объекте с 2018 года и уже показали эффективность своей работы. Решением руководства компании практика биорепеллентации теперь распространится на Саратовский, Мурманский и Нижегородский филиалы.