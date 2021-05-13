Этап «Мастер артиллерийского огня» «Армейских игр-2021» открывается на полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области, сообщает пресс-служба минобороны.

В соревнованиях примут участие команды из всех военных округов РФ, Северного Флота, Воздушно-десантных войск, Михайловской артиллерийской академии и 631-го Регионального учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии. Участникам предстоит продемонстрировать порядок прохождения маршрута состязаний с выполнением боевой стрельбы на огневых участках. В ходе этапов конкурса артиллеристы продемонстрируют точность стрельбы из миномета 120-миллиметровго миномета «Сани», ручных гранатометов РПГ-7В, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74. Также военнослужащие на время выполнят нормативы по специальной и технической подготовке. Участникам конкурса предстоит поразить цели на расстояниях до 1,5 тысячи метров в дневное и ночное время.

Соревнования пройдут с 24 по 29 мая.