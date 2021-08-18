Во время визита в Москву губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с прошением о финансовой помощи, которая требуется для реконструкции нескольких саратовских объектов культурного наследия.

Радаев попросил министерство добавить в план реконструкции корпус Саратовского художественного музея имени Радищева в здании бывшей биржи, которое нуждается в ремонте. В этот список попадает и два корпуса консерватории — исторический и учебный.

Губернатор попросил Любимову выделить средства на разработку проектно-сметной документации, в том числе и на строительство нового учебного корпуса консерватории, который обойдется примерно в 120 миллионов рублей.

Радаев попросил федеральное министерство культуры помочь и с реставрацией областного краеведческого музея и складов Рейнеке, которые вошли в состав площадки Саратовского филиала «РОСИЗО».