На заседании Саратовской облдумы одобрены в двух чтениях поправки в региональные законы, предусматривающие повышение зарплат городским чиновникам.

Напомним, предлагается увеличить с 1 октября в 1,25 раза размер денежного вознаграждения губернатора, а также лиц, замещающих государственные должности области.

Вице-губернатор Роман Бусаргин сделал акцент на том, что зарплаты у саратовских чиновников самые низкие в ПФО.

Прибавку получат все гражданские госслужащие в регионе, включая депутатов облдумы на постоянной основе, министров и заместителей министров, аудиторов Счетной палаты. Из регионального бюджета на эти цели выделят 290 млн рублей.