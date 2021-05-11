За десять дней майских праздников в Саратовской области пожары унесли жизнь пятерых человек, в том числе двоих детей. Шесть получили травмы, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Всего за этот период зафиксировано 364 пожара, на восемь процентов меньше, чем год назад. Всего с начала года произошло 2,466 тысячи пожаров, на 31,82 процента меньше, чем в 2020 году. В результате ЧП погибли 69 человек, 47 пострадали.

Основная доля техногенных возгораний приходится на жилой сектор, где зарегистрировано 788 пожаров.

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