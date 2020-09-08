За восемь месяцев 2020 года в Саратовской области на пожарах получили травмы 105 человек, 107 погибли — из них двое детей. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Более половины трагических ЧП произошли из-за неосторожного обращения с огнем, из-за чего не стало 63 человек. Нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов привело к смерти 15 граждан, неисправные печи отправили на тот свет шесть человек.

Из скончавшихся 50 были пьяны.

Всего за восемь месяцев в Саратовской области произошло 6,755 пожаров, за прошлый год — 6, 592 тысячи.

Чаще всего возгорания происходят в жилом секторе, на эти ЧП приходится 20,99 процентов от общего числа, 240 раз горели машины.