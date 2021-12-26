Страшная трагедия произошла 26 декабря в селе Александров Гай Саратовской области.

Ночью на улице Привокзальная загорелся частный дом, в котором проживала многодетная семья — мать с отцом и 3-е несовершеннолетних детей.

Как сообщили в региональном СУ СКР, когда 36-летняя мать заметила огонь в доме, то вывела на улицу и передала соседям полуторогодовалую дочку и 15-летнего сына.

После этого женщина вернулась в горящий дом за 10-летней дочерью, которая находилась внутри. Здесь также оставался 37-летний муж и отец детей. Но по какой-то причине мать не смогла выйбраться наружу с ребёнком.

Позже пожарные потушили возгорание и обнаружили в сгоревшем доме тела обоих погибших родителей и 10-летней девочки.

По факту пожара и гибели троих человек начата проверка.

Выяснилось, что дом отапливался газовой колонкой. Что послужило причиной возгорания, сейчас выясняют эксперты.