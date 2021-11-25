Проводится доследственная проверка по факту гибели в результате пожара 51-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня, 25 ноября, житель села Оркино Петровского района пришел навестить 51-летнего брата, проживавшего в том же населенном пункте.

Приближаясь к дома, он заметил задымление, а войдя внутрь, обнаружил, что в жилой комнате горит пол. Неподалеку от очага возгорания на полу находился 51-летний хозяин дома. Признаков жизни он уже не подавал. Мужчина своими силами потушил огонь и вызвал сотрудников полиции.

На теле погибшего хозяина дома имеются значительные следы термического воздействия. Иных повреждений при внешнем осмотре не выявлено. Назначено судебно-медицинское исследование.

Обстоятельства произошедшего выясняются.