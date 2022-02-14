Проводится доследственная проверка по факту гибели неизвестного человека при пожаре в селе Константиновка Саратова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня, 14 февраля, местными жителями обнаружено возгорание дома по улице Заречной села Константиновка. Прибывшие по вызову пожарные ликвидировали возгорание. В ходе разбора конструкции дома были обнаружены останки.

В ходе осмотра было установлено, что обогрев дома осуществлялся печным отоплением. По предварительным данным, причиной пожара могло явиться неосторожное обращение с огнем.

Личность погибшего устанавливается.