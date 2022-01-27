Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины при пожаре в селе Зоркино Марксовского района Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Сегодня, 27 января, местными жителями было обнаружено возгорание частного дома, расположенного по улице Ленина. Прибывшие пожарные локализовали возгорание. После тушения огня в доме было обнаружено тело неизвестного мужчины со следами термического воздействия.

Следователем проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле погибшего при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Обстоятельства выясняются.