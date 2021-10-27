Домой Рубрики Новости Саратова На пожаре под Саратовом погибла 91-летняя женщина РубрикиНовости СаратоваПроисшествияЧП На пожаре под Саратовом погибла 91-летняя женщина По Новости Саратова - 27.10.2021 57 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Накануне, 26 октября, пожарным поступил сигнал о возгорании в Новоузенске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Горел частный дом на улице 40 лет Октября. В результате пожара погибла 91-летняя женщина. На тушение выезжали два пожарных расчета. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Краснопартизанском районе снова выявлен птичий грипп Cмертельная авария в Саратове: Возбуждено уголовное дело в отношении водителя Губернатор Саратовской области попросил горожан не заниматься туризмом на нерабочей неделе ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Краснопартизанском районе снова выявлен птичий грипп Новости Саратова - 27.10.2021 0 Вчера, 26 октября, в Краснопартизанском районе Саратовской области был снова выявлен птичий грипп - у села Толстовка. Его нашли при исследовании проб от трупа домашней... Cмертельная авария в Саратове: Возбуждено уголовное дело в отношении водителя 27.10.2021 Губернатор Саратовской области попросил горожан не заниматься туризмом на нерабочей неделе 27.10.2021 Юрий Гагарин: Саратов я по праву могу считать своей второй родиной 27.10.2021 Софья Зубайрова: козья ферма – это жизнь 27.10.2021