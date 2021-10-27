Накануне, 26 октября, пожарным поступил сигнал о возгорании в Новоузенске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Горел частный дом на улице 40 лет Октября. В результате пожара погибла

91-летняя женщина. На тушение выезжали два пожарных расчета.

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