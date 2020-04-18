На пожаре под Саратовом погибли трое человек, включая одного ребенка, сообщает региональное СУ СКР.

Предварительно, днем 17 апреля 72-летняя женщина с 53-летним зятем и шестилетней внучкой поехали на дачу. Дом не отапливался, и семья решила переночевать в бане на втором этаже, где была установлена дровяная печь. Предположительно, печь была перетоплена.

После тушения пожара на пепелище здания были обнаружены тела саратовцев.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Назначено экспертиза для установления точной причины смерти людей, а также пожарно-техническая экспертиза — для установления причины возгорания.