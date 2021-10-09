Проводится доследственная проверка по факту пожара в хуторе Караси Балаковского района, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Сегодня, 9 октября, в хуторе Караси Балаковского района загорелся частный дом. Прибывшие по вызову соседей пожарные локализовали возгорание. После тушения огня в комнате было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным погиб 67-летний хозяин дома.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти погибшего.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в помещении кухни.