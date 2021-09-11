В загоревшейся в центре Балакова квартире пожарные после тушения нашли два трупа.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, вызов на пульт дежурного поступил 11 сентября в 14.44. Сообщалось, что на улице Волжская горит одна из квартир дома 71. В так называемой «хрущевке» вспыхнуло жилье на 5-м этаже.

Огнеборцы эвакуировали из сильно задымленного здания 5 человек.

А в очаге возгорания нашли погибших хозяйку квартиры и труп мужчины.

Пожар был ликвидирован буквально за полчаса силами 3-х пожарных расчетов, — уточнили спасатели.

Причины пожара и гибели двух человек выясняются.