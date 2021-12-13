Проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара 57-летнего мужчины в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

12 декабря вечером в селе Матвеевка Балаковского района произошло возгорание частного дома, в котором жил 57-летний мужчина. Прибывшие по вызову односельчан пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня, при разборе конструкций сгоревшего дома, рядом с входной дверью обнаружены останки тела хозяина жилища.

Дом отапливался дровяной печью, в результате пожара он выгорел полностью. Также сгорел находившийся рядом с домом легковой автомобиль. Причина возгорания устанавливается.

Обстоятельства выясняются.