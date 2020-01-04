Следователи Федоровского района проводят проверку по факту гибели на пожаре двоих мужчин.

По информации СУ СКР, в ночь со 2 на 3 января в селе Долина загорелся частный дом, в котором жила 40-летняя женщина с любовником. Соседи сразу вызвали пожарных и бросились спасать жильцов. Хозяйку удалось вызволить из горящего здания, а вот 37- и 46-летним мужчинам помочь не удалось.

Во время осмотра места происшествия признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное курение.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.