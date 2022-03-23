Во вторник 22 марта в Заводском районе Саратова на пожаре сгорел 63-летний мужчина.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, вечером жильцы дома № 2 по улице Волгодонская увидели огонь в одной из комнат коммунальной квартиры.

Сотрудники МЧС, вызванные очевидцами, ликвидировали возгорание.

После тушения в комнате было найдено обгоревшее тело 63-летнего хозяина жилища.

Следователи установили, что возможной причиной пожара могло стало неосторожное обращение погибшего с огнем во время курения сигареты.

Проводится проверка., — уточнили в ведомстве.