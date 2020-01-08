Следователи Ленинского района проводят проверку по факту гибели людей на пожаре.

По предварительным данным, ночью 7 января на улице Моторная горела одна из квартир пятиэтажного дома. Кроме того, во время пожара оплавилась пластиковая труба и квартира была затоплена.

Прибывшие огнеборцы обнаружили на пепелище тела 50-летнего мужчины и 43-летней женщины. Признаков насильственной смерти у них не обнаружено.

Специалисты предполагают, что инцидент мог возникнуть из-за курения.

Медики проводят экспертизу для установления точной причины смерти погибших. По результатам следственной проверки будет вынесено решение.

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