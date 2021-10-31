Следственным отделом по Волжскому району проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара 75–летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Накануне, 30 октября, произошел пожар в квартире на третьем этаже трех этажного дома по улице Посадского в Саратове. Прибывшие по вызову соседей пожарные ликвидировали возгорание. В коридоре квартиры было обнаружено тело 75-летней хозяйки дома.

Признаков насильственной смерти и ожогов на теле погибшей женщины при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, ее смерть наступила вследствие отравления продуктами горения.

Известно, что очаг пожара располагался в одной из комнат. Причина возгорания устанавливается.

Обстоятельства выясняются.