Пожар случился ночью 21 августа в Октябрьском районе Саратова.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, примерно в половине 3-го ночи пожарные получили вызов на возгорание в подвале дома на улице 8-го Марта.

Выяснилось, что загорелись вещи на площади 15 кв. метров.

Огонь тушили 5 пожарных расчетов.

Во время инцидента квартиры в доме сильно задымились, а на 1-м этаже 100-летний мужчина получил ожоги и уже был без сознания, задохнувшись от дыма.

Всех семерых жильцов горевшего дома, в том числе и долгожителя, пожарные эвакуировали. Дедушка сейчас находится в больнице.

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