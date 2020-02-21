Следователи выясняют обстоятельства гибели женщина на пожаре в Ртищевском районе.

Рано утром соседи двухквартирного дома на улице Степана Разина заметили возгорание во второй половине здания. Там проживала 52-летняя женщина.

Прибывшие пожарные потушили огонь, а на пепелище обнаружили погибшую сельчанку.

В настоящее время сотрудники СК осмотрели место происшествия. По предварительным данным, огонь вспыхнул от замыкания электропроводки. Назначена медэкспертиза для установления точной причины смерти потерпевший.