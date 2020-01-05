Следователи СК проводят проверку по факту гибели женщины на пожаре в Заводском районе.
По предварительным данным, днем 4 января жильца одного сиз домой на улице Волгоградской заметили дым из квартиры и вызвали пожарных. Прибывшие специалисты ликвидировали возгорание, а после обнаружили на пепелище тело 48-летней хозяйки.
Сотрудники СК осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
В настоящее время проводится экспертиза для установления точной причины смерти саратовчанки.