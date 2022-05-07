На праздники в электротранспорте Саратова горожанам раздадут георгиевские ленты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По словам ведомства, их вручат 8 и 9 мая в честь Дня Победы сотрудники МУПП «СГЭТ».

Памятный атрибут вместе с билетом саратовцы получат в трамваях № 3, 11, 9, 10, а также в троллейбусах № 3, 4, 5, 5А, 10, 15, 16.

С 8 по 10 мая тематически украсят некоторые троллейбусы на маршрутах №15 и №3, а водители наденут форму военных лет. На остальных машинах по данным маршрутам развесят детские рисунки, связанные с Днем Победы.