Полицейские задержали в районе Предмостовой площади Саратова двух граждан соседних республик 25 и 28 лет. У них была изъята крупная партия героина.

Сотрудники порядка провели обыск и нашли 104 свертка с героином массой более 60 граммов. Помимо этого, в квартире, которую наркокурьеры снимали в Саратове, обнаружили еще 146 граммов героина и около 5 граммов метадона.

Мужчины пояснили, что собирались сбыть наркотики в Саратове и Энгельсе через тайниковые закладки.

Полиция возбудила уголовное дело. Азиатам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.