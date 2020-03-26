В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина во избежание распространения вирусной инфекции COVID-19 предстоящая неделя в России объявлена нерабочей.

При этом, компания «Концессии водоснабжения – Саратов» относится к категории непрерывно действующих организаций, на работников которых действие данного документа не распространяется.

ООО «КВС» продолжит свою деятельность в штатном режиме. Службы будут в установленном порядке выполнять работы по устранению аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения. Строительные бригады продолжат осуществлять все плановые работы по перекладке сетей, реконструкции комплексов.

Напоминаем, что в настоящее время Центр по работе с абонентами ООО «КВС» работает в дистанционном режиме. Для потребителей сохранена возможность оставлять свои обращения и заявления по телефонам: (8452) 24-65-95, 24-65-24, факс 22-47-43, в специальной форме для обращений в разделе «Контакты» на сайте ООО «КВС» либо по электронной почте: info@kvs-saratov.ru.

На первом этаже Центра по адресу улица Советская, 10 доступен «ящик для обращений», в котором жители могут оставить заявления, обращения, документы по тех. присоединению и контактные данные для обратной связи. О возобновлении стандартного режима работы будет сообщено дополнительно.

Обращаем также внимание потребителей на необходимость своевременной оплаты услуг водоснабжения и водоотведения. Для удобства абонентов касса по улице Советская, 10 продолжит свою работу. Время работы: пн – пт – с 08.00 до 17.00, сб – с 09.00 до 13.00.

Потребители также могут воспользоваться сервисами расчетного центра СарРЦ. Уточняющую информацию по работе конкретных пунктов приема абонентов можно получить по телефону (8452) 39-07-17.