На предстоящих выборах в Госдуму для журналистов будет работать специальный медиацентр Единой России, из которого сми смогут получать всю необходимую информацию.

Всю информацию о ходе проведения голосования аккредитованные журналисты смогут получать на специально организованных брифингах и включениях. Медиацентр будет работать на территории парка «Россия – моя история» с 17 сентября.

— Партия «Единая Россия» всегда открыта для средств массовой информации, традиционно в дни выборов будет организована работа медиацентра, где журналисты смогут получить самую актуальную информацию. В течение трёх дней лидеры общественного мнения, эксперты, политологи, представители партии будут комментировать ход голосования на брифингах, — отметил депутат Госдумы Николай Панков.