Член регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Андрей Семенов рассказал, что конкуренция на предварительном голосовании в регионе составляет 8 человек на место.

«В организационный комитет проведения предварительного голосования поступили документы от более чем 300 участников, 290 уже зарегистрированы и приступили к работе с людьми. Стоит отметить, что применение современных технологий при проведение предварительного голосования значительно упрощает процедуру и делает ее более доступной для широкой общественности. Сайт pg.er.ru стал уже популярным ресурсом, где можно познакомиться с биографиями и программами кандидатов. Стать выборщиком и проголосовать за кандидатов так же очень легко. Все лишь необходимо пройти регистрацию на pg.er.ru. Для обеспечения безопасности голосования зарегистрироваться могут только верифицированные пользователи портала ГосУслуги. Уверен, что процедура предварительного голосования будет еще набирать популярность, так как предоставляет реальную возможность стать кандидатом от партии «Единая Россия» даже беспартийным», — подчеркнул Семенов.