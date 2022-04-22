Сегодня в ходе заседания организационного комитета по проведению предварительного голосования «Единой России» для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Саратовскую областную Думу зарегистрированы 50 участников.

— Всех участников предварительного голосования нужно приглашать к совместной работе. Это активные жители, которые пришли со своими проектами. Все они направлены на повышение качества жизни людей.

Участники предварительного голосования в конкурентной и честной борьбе смогут донести свои идеи, которые станут основой дальнейшей работы, — отметил Николай Панков.

Напомним, прием документов продлится до 28 апреля. Электронное голосование на портале pg.er.ru пройдёт с 23 по 29 мая. Свой голос за кандидатов смогут отдать все избиратели области. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте по проведению предварительного голосования «Единой России». Выборщиками могут стать все беспартийные, а также члены и сторонники партии. В нашей области свыше 21 тысячи жителей уже прошли регистрацию, чтобы принять участие в голосовании.