Сроки регистрации кандидатов предварительного голосования продлены до 13 мая.

Об этом в ходе заседания оргкомитета по проведению предварительного голосования сообщил Секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков.

Также на сегодняшнем заседании оргкомитета было единогласно одобрена регистрация еще 81 участника.

«Всего мы утвердили 314 кандидатов, которые подали документы для участия в предварительном голосовании. А также уже зарегистрировалось 63 314 выборщиков, которые будут выбирать кандидатов.

Принято решение Генеральным советом партии «Единая Россия» о продлении регистрации кандидатов до 13 мая. Хотел бы отдельное спасибо сказать каждому участнику оргкомитета за уже проведенную большую работу. Все вопросы решались оперативно и в соответствии с действующим законодательством. Важно, что отсутствовали проволочки при приеме документов, люди не ждали, получали квалифицированные консультации. Мы продолжим нашу работу по регистрации кандидатов предварительного голосования в соответствии с установленным графиком вплоть до 13 мая. Сам буду выезжать в районы в эти дни, у депутатов выходных нет, продолжаем работать», — подчеркнул Николай Панков.

Напомним, что документы для участия в предварительном голосовании в качестве кандидата можно заполнить на официальном сайте процедуры pg.er.ru или сдать лично в оргкомитет по адресу: город Саратов, ул. Советская, д. 10, режим работы оргкомитета: пн. вт. ср. чт. с 10:00 — 17:00, в пятницу с 10.00 – 16.00, суббота с 10:00 — 13:00. Консультацию можно получить по телефону: 8 (8452) 52-11-29. Прием документов продлится до 13 мая. Электронное голосование на портале pg.er.ru пройдёт с 23 по 29 мая.

Свой голос за кандидатов смогут отдать все избиратели области. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте по проведению предварительного голосования «Единой России». Выборщиками могут стать все беспартийные, а также члены и сторонники партии. В нашей области свыше 21 тысячи жителей уже прошли регистрацию, чтобы принять участие в голосовании.