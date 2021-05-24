Голосование проходит через интернет с 24 по 30 мая по всей стране. Выбрать своего кандидата в Государственную думу сможет каждый зарегистрированный на территории РФ избиратель. Для этого нужно пройти верификацию на портале.

Регистрация продлится до 28 мая. Исполняющий полномочия Секретаря Энгельсского местного отделения партии Дмитрий Плеханов отметил, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

— Пандемия внесла свои коррективы во все сферы жизни, процедура предварительного голосования партии не исключение. Электронное голосование — это возможность отдать свой голос дистанционно, с соблюдением всех мер безопасности личных данных выборщиков. В нашем регионе процедура будет проходить по смешанной системе, так 30 мая на территории Энгельсского района начнут работать 29 счетных комиссий. Легитимность и прозрачность процедуры — основная задача для местного отделения. Призываю всех принять участие в электронном голосовании и выбрать достойных, — прокомментировал Дмитрий Плеханов.