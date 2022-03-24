В Саратове на преподавателя заведено уголовное дело за получение взятки от студента. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, 2 марта прошлого года преподаватель одного из учебных заведений получила от студента взятку в размере 14 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за написание выпускной квалификационной работы и способствование ее защите, без фактической проверки знаний студента.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и закрепляются доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.