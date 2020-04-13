Как только была открыта навигация на Волге, Саратовский НПЗ, входящий в ПАО «НК «Роснефть», приступил к речным перевозкам нефтепродуктов.

Старт навигационной кампании 2020 года дал 1 апреля танкер «СВЛ Лоялти». Первая партия нефтепродуктов – 3,8 тысячи тонн отправилась в порт Кавказ для экспорта. Всего же за первую декаду апреля отгружено более 63 тысяч тонн нефтепродуктов. Водным транспортом доставляются дизельное топливо, мазут, вакуумный газойль, судовое топливо. Продукция предприятия реализуется на внутреннем рынке и поступает на экспорт.

Речные перевозки повышают эффективность реализации произведенной Саратовским НПЗ продукции. Использование современного танкерного флота АО «Роснефтефлот» — дочернего общества ПАО «НК «Роснефть», обеспечивает высокий уровень безопасности при транспортировке нефтепродуктов.

В минувшем году 136 нефтеналивными танкерами класса река-море и баржебуксирными составами с Саратовского НПЗ отгружено 625 тысяч тонн нефтепродуктов. Планируется, что в 2020 году навигация продлится до конца ноября.

На Саратовском НПЗ продолжают инновационное развитие. Начиная с этого года, учет отгрузки будет вестись с помощью передовой системы измерений количества и показателей качества паспортных нефтепродуктов (СИКНП). Это позволит вдвое повысить точность измерений этих параметров.

Реализация проектов по автоматизации производственных процессов на Саратовском НПЗ осуществляется в соответствии со стратегией «Роснефть- 2022», одним из ключевых элементов которой является развитие технологического потенциала и цифровизации производственных процессов.