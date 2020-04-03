На Приволжской магистрали стартовала акция «Поможем пенсионерам РЖД», организованная с целью поддержки ветеранов железнодорожного транспорта.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, когда лицам пожилого возраста рекомендовано оставаться дома, волонтёры ПривЖД готовы сходить в магазин или аптеку и передать всё необходимое. Железнодорожники, входящие в региональные советы молодёжи, выполнят любую просьбу пенсионеров. В результате пожилые люди смогут максимально ограничить посещение общественных мест в период самоизоляции.

Все участники акции проинструктированы о мерах безопасности и профилактики инфекционных заболеваний. Для подачи заявки пенсионерам РЖД необходимо обратиться в совет ветеранов.