В условиях сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации на Приволжской железной дороге продолжает действовать комплекс мер по защите здоровья сотрудников.

На предприятиях поддерживается необходимый запас средств индивидуальной защиты. Специалистам, находящимся на рабочем месте, ежесуточно выдаются более 4,6 тысячи пар перчаток, свыше 33 тысячи масок и 223 литра антисептика в соответствии с требованиями и нормативами Роспотребнадзора. Кроме того, созданы условия для обеспечения социальной дистанции в 1,5 метра между сидящими в одном кабинете людьми.

Согласно инструкциям в помещениях проводятся регулярные проветривание и дезинфекция. Сотрудники информируются о соблюдении необходимых профилактических мер, которые препятствуют распространению инфекций.