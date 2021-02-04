С начала февраля на железнодорожных вокзалах Саратова, Волгограда и Астрахани, а также в клинических больницах «РЖД-Медицина» — сеть здравоохранения ОАО «РЖД», проводятся мероприятия в поддержку Всемирного дня борьбы против рака.

Во вторник, 2 февраля, на железнодорожном вокзале Саратова состоялась акция «РЖД-Медицина» против онкологии». Её организовали сотрудники саратовской клиники «РЖД-Медицина» и участники общественного движения «Волонтеры-медики». В ходе мероприятия посетителям вокзального комплекса раздали памятки, содержащие основную информацию об опасном заболевании, а также приглашения на бесплатные консультации и исследования у профильных специалистов.

В четверг сотрудники упомянутой клиники провели онлайн-лекцию для саратовских железнодорожниц. На занятии слушательницам рассказали о методах предупреждения и лечения рака молочной железы.

В пятницу, 5 февраля, аналогичные мероприятия будут организованы в Астрахани и Волгограде. Приглашаем всех желающих присоединиться к акции «РЖД-Медицина» против онкологии»!